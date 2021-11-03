Как безопасно ездить в тумане, рассказали псковичам

11:04, 03 ноября 2021, ПАИ

Одной из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов является туман. Он значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий. В эти дни на дорогах Псковской области водителей поджидает опасность в виде тумана.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, чтобы максимально обезопасить себя и других участников дорожного движения от возможных происшествий, обусловленных туманом, следует придерживаться определённых правил.

Во-первых, если есть возможность, то стоит воздержаться от поездки в туманную погоду. Если отложить поездку нельзя, то стоит значительно снизить скоростной режим.

Во-вторых, в случае поездки автомобилист не должен забывать об обязательном включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар при движении в условиях тумана.

Также во время поездки в тумане не следует включать дальний свет – в этом случае перед автомобилем возникает плотный световой занавес, не только препятствующий остаткам видимости, но отражающий свет фар, ослепляя тем самым водителя.

Кроме того, во время тумана запрещено совершать такие манёвры, как обгоны, перестроения и опережения. Это можно делать только в случаях крайней необходимости.

Также во время тумана за рулём транспорта стоит избегать неожиданного торможения. При необходимости остановки нужно постепенно снижать скорость и после остановки включить аварийную сигнализацию.

Поскольку туман представляет собой мельчайшую водяную пыль, на ветровом стекле движущегося в тумане автомобиля постепенно скапливается влага, создающая дополнительные препятствия обзору. Поэтому при движении в тумане стоит включить дворники ветрового и обогрев заднего стекла.

«Водитель, управляющий автомобилем в условиях недостаточной видимости, практически всё время движения вынужден пребывать в состоянии высокого эмоционального напряжения. Такое состояние провоцирует быструю утомляемость и резкое снижение внимания. Чтобы отсрочить переутомление, не смотрите только на дорогу перед автомобилем. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха», – подчеркнули в пресс-службе.