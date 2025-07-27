Профсоюзные активисты соревновались на лодках «Дракон» в День города

14:41, 27 июля 2025, ПАИ

Соревнования по гребле на лодках «Дракон» прошли в честь празднования Дня города Пскова на гребной базе «Ника», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

В соревнованиях участвовали команды Детской областной больницы Пскова, «Конвера-Д» из Санкт-Петербурга, Федеральной налоговой службы, Сбербанка России, клуба активной жизни, в составе которых также участвовали профсоюзные активисты. Всего в мероприятии приняли участие более ста человек.

Сотрудники облсовпрофа познакомили участников и гостей мероприятия с услугами профсоюзных санаториев и баз отдыха.

«Очень приятно, что в этих стартах активное участие приняли профсоюзные активисты из разных организаций. Это наглядное подтверждение того, что профсоюзы – за спорт, за здоровый образ жизни! И конечно, особенно радует то, что соревнования проходят на гребной базе «Ника», которая расположена в профсоюзном объекте. Видеть, как наша инфраструктура работает на благо здоровья, отдыха и спортивного духа псковичей – это лучшая награда для профсоюзов», – сказал председатель Псковского облсовпофа Игорь Иванов.

Он также подчеркнул, что такие события объединяют людей, укрепляют командный дух и показывают, что профсоюз – это не только защита трудовых прав, но и дружная семья, которая умеет и работать, и отдыхать, и побеждать вместе.