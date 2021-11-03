Новый суточный рекорд смертей пациентов с COVID-19 зафиксирован в России

11:51, 03 ноября 2021, ПАИ

За минувшие сутки в России зафиксировано 1 189 смертей пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 40 443 новых случая заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 32 807 человек.

Всего на 3 ноября в России выявлено 8 633 643 случая заражения коронавирусом, 7 445 438 пациентов выздоровело, 242 060 человек умерло.