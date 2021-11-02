Как сохранить велосипед от воров, рассказали псковские полицейские

11:54, 03 ноября 2021, ПАИ

1 или 2 ноября из подъезда дома по улице Антонова в Великих Луках украден велосипед. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленник перекусил блокировочный тросик.

По предварительным данным, причиненный ущерб составил 18 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

2 ноября в Пскове аналогичным способом велосипед похитили из подъезда дома по улице Ижорского батальона.

Полиция призывает принять необходимые меры для обеспечения сохранности имущества. «Не оставляйте транспортные средства без присмотра! Помните, чем ярче окраска велосипеда, тем он заметнее. А, значит, злоумышленникам труднее будет его сбыть. Как показывает практика, все-таки безопаснее всего хранить велосипед дома. Если вы оставляете своего «железного коня» где-нибудь на улице или во дворе - не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам. Если же ваш велосипед похитили - не теряйтесь! Запомните точное время и адрес места, где это произошло. Незамедлительно позвоните в полицию и сообщите о случившемся. Подробно опишите похищенный велосипед и приметы возможных подозреваемых. Это поможет полицейским быстрее раскрыть кражу и вернуть ваш велосипед», - уточнили в пресс-службе.