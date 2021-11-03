В Пскове из-за коронавируса выросли цены на ртутные термометры

13:50, 03 ноября 2021, ПАИ

В Пскове за последние полтора года из-за пандемии и высокого спроса выросли в цене ртутные термометры. Если в марте 2020 года ртутный термометр можно было приобрести в аптеке за 60-80 рублей, то теперь цена на этот товар в некоторых аптеках выросла в 7 раз.

В одной из сетевых аптек города корреспонденту Псковского агентства информации уточнили, что в наличии ртутных термометров пока нет, но их можно приобрести по цене от 150 до 200 рублей – в зависимости от производителя. Но вот сколько придется ждать, пока товар поступит в аптеку, – неизвестно.

В другой аптеке отметили, что ртутные градусники у них можно приобрести по цене 300 рублей, но пока в наличии их нет и фармацевты никак не могут повлиять на поставки.

В ещё одной аптеке Пскова предложили приобрести ртутный термометр за 427 рублей. Дороже всего, но зато в наличии – приходи и покупай.

При этом почти во всех аптеках предлагали альтернативу – электронные термометры и термометры «похожие на ртутный, но с другим сплавом». Внешне эти градусники ничем не отличаются, но вот внутри вместо ртути гелиевая безопасная основа. Стоимость таких варьируется от 280 до 300 рублей.

Электронные градусники представлены во всех аптеках. Стоимость от 170 рублей и выше.