В Кургане уничтожали вакцину «Спутник Лайт» и продавали QR-коды

13:55, 03 ноября 2021, ПАИ

Жители Кургана массово покупали поддельные QR-коды при записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник Лайт», а неиспользованные дозы дефицитной вакцины уничтожались, сообщает URA.RU.

«Запись велась как на обычную вакцинацию. Человек звонил, записывался заранее. Медперсоналу уже было известно, кто на каких условиях идёт в кабинет. При этом по документам проходил «Спутник Лайт», чтобы QR-код выдавали сразу. А ненужную вакцину, которую в итоге не ставили покупателю, выливали в раковину», – сообщили изданию жители города.

На данный момент информацию проверяют правоохранительные органы.