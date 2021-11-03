Более 611 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

12:23, 03 ноября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 2 398 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 611 134, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 58 887 человек, 50 486 пациентов выздоровело, 924 человека умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.