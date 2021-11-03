Елкин: С нетерпением ждём открытия кампуса ПсковГУ

13:43, 03 ноября 2021, ПАИ

«Мы с нетерпением ждем ввода в эксплуатацию кампуса ПсковГУ, чтобы можно было заниматься благоустройством, включить городское освещение», - сообщил и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире в своем Instagram.

На отсутствие у здания ночного освещения пожаловались горожане. По словам Елкина, территория у кампуса принадлежит вузу. «Возникает много вопросов по поводу содержания этого общественного пространства. Этот вопрос находится на постоянном контроле у меня и руководства вуза. После выходных там бывает много мусора, но мы стараемся убирать его максимально быстро», - добавил Елкин.

Он согласился с тем, что трёх работающих фонарей не хватает для освещения всего пространства.