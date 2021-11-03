Борис Елкин пообещал заняться проблемой неработающих туалетов в Пскове
Проблемой неработающих туалетов в Пскове пообещал заняться исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.
«Жители Пскова и большое количество туристов приезжают, туалеты есть, но они не работают», – отметил Елкин. – Вопрос общегородского масштаба, у нас много туалетов, которые закрыты».
По словам Елкина, этот вопрос актуальный и стоит отдельного внимания.
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