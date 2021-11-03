Борис Елкин пообещал заняться проблемой неработающих туалетов в Пскове

13:52, 03 ноября 2021, ПАИ

Проблемой неработающих туалетов в Пскове пообещал заняться исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.

«Жители Пскова и большое количество туристов приезжают, туалеты есть, но они не работают», – отметил Елкин. – Вопрос общегородского масштаба, у нас много туалетов, которые закрыты».

По словам Елкина, этот вопрос актуальный и стоит отдельного внимания.