За незаконный сбыт оружия двое жителей Печорского района получили условный срок

14:26, 03 ноября 2021, ПАИ

Двух жителей Печорского района приговорили к условному сроку за незаконный сбыт огнестрельного оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Мужчина решил продать обрез одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья модели «ИЖ-ЗК» и предложил знакомому поучаствовать в сделке. Они вместе стали искать покупателя. Злоумышленникам позвонил участник оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка» и заявил о желании приобрести огнестрельное оружие. Мужчины передали ему товар, который впоследствии был изъят из незаконного оборота при выдаче сотруднику полиции.

Суд назначил каждому из «продавцов» наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил.