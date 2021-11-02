Пострадавший от пандемии псковский бизнес начал подавать заявления на субсидии на нерабочие дни

14:32, 03 ноября 2021, ПАИ

Представители малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области начали подачу заявлений на получение единовременной субсидии на нерабочие дни в налоговые органы региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС по Псковской области.

По состоянию на 3 ноября специалисты налоговых инспекций зарегистрировали 435 заявлений от отраслей, пострадавших из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Выплата производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513, которое дополнено условиями предоставления средств на нерабочие дни.

Для получения меры поддержки субъект должен быть включен в единый реестр субъектов МСП по состоянию на 10 июля 2021 года либо в реестр СОНКО. Основной вид экономической деятельности, записанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) на указанную дату, должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям российской экономики согласно перечню, прилагаемому к Постановлению 1513. Кроме того, субъект не должен находиться в процессе ликвидации, в его отношении не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, либо не прекращена деятельность физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. По состоянию на 1 июля 2021 года у него не должно быть задолженности свыше 3 тысяч рублей с учетом имеющейся переплаты. Всю информацию о субсидии на нерабочие дни для МСП и СОНКО, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, можно получить на промостранице.

Субсидия выплачивается единовременно. При ее расчете учитывается минимальный размер оплаты труда, который в настоящее время составляет 12 792 рубля. Заявления о предоставлении субсидии налоговые органы Псковской области принимают по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя с 1 ноября по 15 декабря 2021 года.

Документ будет рассмотрен в течение 5 рабочих дней. При соблюдении всех условий ФНС рассчитает субсидию, а казначейство произведет выплату в течение 3 рабочих дней.