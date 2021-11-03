48 базовых станций мобильной связи установят в Псковской области до конца года

15:27, 03 ноября 2021, ПАИ

48 базовых станций установят в Псковской области до конца года в населенных пунктах с населением от 20 до 100 человек, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Благодаря поддержке председателя правительства Михаила Мишустина на реализацию проекта по развитию услуг связи Псковская область получила поддержку в размере 200 млн рублей, что позволит предоставить услуги мобильной связи и мобильного интернета более 10 тыс. жителей уже в этом году.

Уже заключены госконтракты с операторами связи МТС и «Мегафон» на установку 48 базовых станций в деревнях с населением от 20 до 100 человек. Станции начнут работать до конца этого года.

Каждая из этих базовых станций обеспечит беспроводным широкополосным доступом в сеть Интернет не только жителей данных деревень, но и всех населенных пунктов в радиусе 4 км. Устойчивая голосовая связь будет обеспечена в радиусе до 7 км.

Где будут установлены станции:

- Бежаницкий район: деревни Аксеново, Аполье, Бардово, Красное Иваньково, Паства, Ублиска;

- Великолукский район: Бандино, Унино, Дерганово;

- Гдовский район: Журавлев Конец, Ветвеник, Островцы, Первомайская, Ремда;

- Локнянский район: Юхово;

- Дновский район: Выскодь, Зарабочье, Михайлов Погост;

- Красногородский район: Влесно, Платишино, Кресты;

- Локнянский район: Миритиницы;

- Невельский район: Козлово, Красный Поселок, Крупевицы, Барканово, Рыкалево;

- Новоржевский район: Дорожкино;

- Куньинский район: Ямище;

- Новосокольнический район: Островки;

- Опочецкий район: Барсаново;

- Островский район: Ларино;

- Палкинский район: Васильево;

- Печорский район: Дуравино;

- Стругокрасненский район: Творожково, Замошье, Катежно, Палицы;

- Порховский район: Пески Бороздины;

- Плюсский район: Лосицы;

- Порховский район: Молочище, Нестрино, Подоклинье, Шмойлово;

- Пустошкинский район: Шуменец;

- Пушкиногорский район: Бирюли;

- Пыталовский район: Мирный;

- Усвятский район: Лобани.

До конца года в регионе в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» будет установлено 12 вышек мобильной связи в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, в которых полностью отсутствует связь.