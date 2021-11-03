48 базовых станций мобильной связи установят в Псковской области до конца года
48 базовых станций установят в Псковской области до конца года в населенных пунктах с населением от 20 до 100 человек, сообщает официальный Telegram-канал региона.
Благодаря поддержке председателя правительства Михаила Мишустина на реализацию проекта по развитию услуг связи Псковская область получила поддержку в размере 200 млн рублей, что позволит предоставить услуги мобильной связи и мобильного интернета более 10 тыс. жителей уже в этом году.
Уже заключены госконтракты с операторами связи МТС и «Мегафон» на установку 48 базовых станций в деревнях с населением от 20 до 100 человек. Станции начнут работать до конца этого года.
Каждая из этих базовых станций обеспечит беспроводным широкополосным доступом в сеть Интернет не только жителей данных деревень, но и всех населенных пунктов в радиусе 4 км. Устойчивая голосовая связь будет обеспечена в радиусе до 7 км.
Где будут установлены станции:
- Бежаницкий район: деревни Аксеново, Аполье, Бардово, Красное Иваньково, Паства, Ублиска;
- Великолукский район: Бандино, Унино, Дерганово;
- Гдовский район: Журавлев Конец, Ветвеник, Островцы, Первомайская, Ремда;
- Локнянский район: Юхово;
- Дновский район: Выскодь, Зарабочье, Михайлов Погост;
- Красногородский район: Влесно, Платишино, Кресты;
- Локнянский район: Миритиницы;
- Невельский район: Козлово, Красный Поселок, Крупевицы, Барканово, Рыкалево;
- Новоржевский район: Дорожкино;
- Куньинский район: Ямище;
- Новосокольнический район: Островки;
- Опочецкий район: Барсаново;
- Островский район: Ларино;
- Палкинский район: Васильево;
- Печорский район: Дуравино;
- Стругокрасненский район: Творожково, Замошье, Катежно, Палицы;
- Порховский район: Пески Бороздины;
- Плюсский район: Лосицы;
- Порховский район: Молочище, Нестрино, Подоклинье, Шмойлово;
- Пустошкинский район: Шуменец;
- Пушкиногорский район: Бирюли;
- Пыталовский район: Мирный;
- Усвятский район: Лобани.
До конца года в регионе в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» будет установлено 12 вышек мобильной связи в населенных пунктах с населением от 100 до 500 человек, в которых полностью отсутствует связь.