В Пскове выявили небезопасные железнодорожные переезды

17:17, 03 ноября 2021, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура проверила безопасность на железнодорожных переездах, содержание и обслуживание которых входит в обязанности Псковской дистанции пути подразделения Октябрьской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре, в ходе проверки найдены дефекты на железнодорожных переездах в Пскове и Псковском районе. Так, на переезде в районе деревни Моглино выявлены недостатки проезжей части и резинокордового настила межрельсового настила. На переездах в Пскове и Псковском районе вскрыты множественные нарушения несоблюдения эксплуатирующим органом норм технических требований по их содержанию, в том числе частичное отсутствие сигнальных столбиков и светоотражателей на них.

В адрес начальника Псковской дистанции пути будет внесено представление. В отношении главного инженера данного структурного подразделения ОАО «РЖД» возбудят дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП РФ.