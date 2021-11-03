Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Алёна Трунова займёт пост зампредседателя комитета по труду и занятости Псковской области

Первый заместитель начальника управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Алёна Трунова станет заместителем председателя регионального комитета по труду и занятости. Занять соответствующий пост ей предложил губернатор Михаил Ведерников во время общения с представителями волонтёрских и общественных объединений 3 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Специалист будет курировать новое направление по профориентации и трудоустройству молодёжи в Псковской области.

Глава региона акцентировал внимание, что работа управления выстроена – положительные практики постоянно отмечаются на федеральном уровне. При этом отстаивать интересы молодёжи необходимо по разным направлениям.

«На своём месте вы уже много сделали. На новом месте большой потенциал. Задача стратегическая, это будет интересный профессиональный вызов. Это принесёт большую пользу региону. Самое главное – молодые ребята будут знать, к кому обратиться. К человеку, кто точно сделает всё максимально быстро и профессионально», – заметил глава региона.

Алёна Трунова согласилась с предложением губернатора и поблагодарила его за оказанное доверие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

03 ноября 2021

Александр Нестерук: Система QR-кодов в Псковской области сохранится минимум до Нового года
03 ноября 2021

Профориентационные смены могут появиться в каждом детском лагере Псковской области
03 ноября 2021

Алёна Трунова займёт пост зампредседателя комитета по труду и занятости Псковской области
03 ноября 2021

Снижение заболеваемости COVID-19 в Псковской области прогнозирует Роспотребнадзор
03 ноября 2021

Александр Нестерук: Заболеваемость COVID-19 в Псковской области в три раза выше, чем год назад
03 ноября 2021

Александр Нестерук рассказал, продлят ли в Псковской области нерабочие дни
03 ноября 2021

«Главная тема»: Как пскович поймал лёгкие деньги и почему все об этом говорят
03 ноября 2021

На 30% выросло число заболевших коронавирусом детей в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...