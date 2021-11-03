Алёна Трунова займёт пост зампредседателя комитета по труду и занятости Псковской области

20:24, 03 ноября 2021, ПАИ

Первый заместитель начальника управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Алёна Трунова станет заместителем председателя регионального комитета по труду и занятости. Занять соответствующий пост ей предложил губернатор Михаил Ведерников во время общения с представителями волонтёрских и общественных объединений 3 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Специалист будет курировать новое направление по профориентации и трудоустройству молодёжи в Псковской области.

Глава региона акцентировал внимание, что работа управления выстроена – положительные практики постоянно отмечаются на федеральном уровне. При этом отстаивать интересы молодёжи необходимо по разным направлениям.

«На своём месте вы уже много сделали. На новом месте большой потенциал. Задача стратегическая, это будет интересный профессиональный вызов. Это принесёт большую пользу региону. Самое главное – молодые ребята будут знать, к кому обратиться. К человеку, кто точно сделает всё максимально быстро и профессионально», – заметил глава региона.

Алёна Трунова согласилась с предложением губернатора и поблагодарила его за оказанное доверие.