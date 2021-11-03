Капремонт Тямшанского ФАПа продолжается в Псковском районе

22:47, 03 ноября 2021, ПАИ

Капитальный ремонт Тямшанского ФАПа в Псковском районе идёт полным ходом, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

2 ноября глава Псковского района Наталья Федорова побывала на объекте, пообщалась с представителем подрядной организации, осуществляющей ремонт сельского медпункта, и ознакомилась с ходом выполнения ремонтных работ.

В помещениях, где необходимо, уже произведена перепланировка, расширены дверные проёмы, выравниваются полы, стены облицовываются плиткой, ведётся монтаж электрики и планировка пожарной сигнализации. Работы выполняются в соответствии с графиком, объект запланирован к сдаче до конца текущего года.

Напомним, что решение об увеличении площади Тямшанского ФАПа и его капитальном ремонте было принято администрацией Псковского района и согласовано с Псковской межрайонной больницей в феврале текущего года. Средства на ремонт выделил псковский завод «Титан-Полимер» в рамках социального партнёрства с органами местного самоуправления Псковского района.