Концепцию украшения Пскова к новогодним праздникам рассмотрели Михаил Ведерников и Борис Елкин

00:14, 04 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин в ходе рабочей встречи рассмотрели концепцию украшения города к новогодним праздникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

Концепция разработана при участии регионального комитета по культуре и управления архитектуры и градостроительства администрации области. Техзадание проработано, на следующей неделе будет опубликована закупка. На это Пскову и Великим Лукам будет выделено по 10 млн рублей.