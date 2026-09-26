Воинские захоронения благоустроили в Псковской области в рамках проекта «Зелёная область»
Эколого-патриотические акции в рамках проекта «Зелёная область» продолжаются в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.
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Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
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Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
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Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
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Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
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Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
В деревне Добручи Гдовского муниципального округа школьники высадили молодые деревья на территории воинского захоронения.
В деревне Яблонец Стругокрасненского муниципального округа сотрудники администрации привели в порядок воинское захоронение: возле мемориала высадили молодые туи и дорожку к нему засыпали щебнем.
Проект «Зелёная область» реализуется при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области и НКО «Экомышление».
Ранее сообщалось, что в Порховском районе школьники высадили туи, а молодые экологи высадили девять клёнов в сквере Искусств в Пскове.
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Воинские захоронения благоустроили в Псковской области в рамках проекта «Зелёная область»
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