Воинские захоронения благоустроили в Псковской области в рамках проекта «Зелёная область»

19:19, 26 сентября 2026, ПАИ

Эколого-патриотические акции в рамках проекта «Зелёная область» продолжаются в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области



Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области









В деревне Добручи Гдовского муниципального округа школьники высадили молодые деревья на территории воинского захоронения.

В деревне Яблонец Стругокрасненского муниципального округа сотрудники администрации привели в порядок воинское захоронение: возле мемориала высадили молодые туи и дорожку к нему засыпали щебнем.

Проект «Зелёная область» реализуется при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области и НКО «Экомышление».

Ранее сообщалось, что в Порховском районе школьники высадили туи, а молодые экологи высадили девять клёнов в сквере Искусств в Пскове.