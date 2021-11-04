Незначительное снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Псковской области

00:22, 04 ноября 2021, ПАИ

На этой неделе в Псковской области зафиксировано незначительное снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Но цифры остаются крайне высокими, подчеркнул губернатор.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 58 887 человек, 50 486 пациентов выздоровело, 924 человека умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.