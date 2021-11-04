Незначительное снижение заболеваемости COVID-19 зафиксировано в Псковской области
На этой неделе в Псковской области зафиксировано незначительное снижение заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Но цифры остаются крайне высокими, подчеркнул губернатор.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 58 887 человек, 50 486 пациентов выздоровело, 924 человека умерло.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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