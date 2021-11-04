Три человека госпитализированы после ДТП в Великих Луках

12:22, 04 ноября 2021, ПАИ

4 ноября в Великих Луках на улице Гоголя возле дома № 5 произошло ДТП. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

32-летний водитель автомобиля «Renault Megane» при повороте налево не предоставил преимущество в движении «Opel Vivaro» под управлением 37-летнего мужчины. В результате произошло сильное столкновение.

Все участники ДТП госпитализированы с различными травмами в городскую больницу, в том числе 60-летняя пассажирка «Renault Megane». Оба водителя на момент ДТП были трезвы.