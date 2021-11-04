Три человека госпитализированы после ДТП в Великих Луках
4 ноября в Великих Луках на улице Гоголя возле дома № 5 произошло ДТП. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
32-летний водитель автомобиля «Renault Megane» при повороте налево не предоставил преимущество в движении «Opel Vivaro» под управлением 37-летнего мужчины. В результате произошло сильное столкновение.
Все участники ДТП госпитализированы с различными травмами в городскую больницу, в том числе 60-летняя пассажирка «Renault Megane». Оба водителя на момент ДТП были трезвы.
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