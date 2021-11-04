Пассажиры автомобиля пострадали в ДТП в Опочецком районе

16:11, 04 ноября 2021, ПАИ

Пассажиры автомобиля пострадали в ДТП в Опочецком районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

По предварительной информации, на 385-м километре Киевского шоссе женщина, управляя иномаркой, завершала обгон и не справилась с управлением. В результате машина перевернулась и съехала в придорожный кювет.

В ДТП пассажиры получили небольшие телесные повреждения. Скорая помощь, прибывшая на место аварии, осмотрела пострадавших. От госпитализации участники аварии отказались.