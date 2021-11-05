Дожди обещают в Псковской области сегодня

09:04, 05 ноября 2021, ПАИ

Осадки ожидаются днём 5 ноября в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС – филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Облачную погоду будут сопровождать небольшие дожди в области. Умеренный ветер южных направлений вечером местами станет порывистым. Температура воздуха днём составит +8...+13 градусов.



В Пскове сегодня также возможны осадки. Столбик термометра днём будет достигать +9...+11 градусов.

