Водитель Volkswagen пострадал в результате ДТП в Пскове

17:17, 04 ноября 2021, ПАИ

4 ноября в Пскове на кольце улицы Балтийской возле заправки «Neste» произошло столкновение «Mercedes Sprinter» и «Volkswagen Passat». Об этом сообщаетTelegram-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Volkswagen». Бригада Скорой помощи оказала помощь пострадавшему на месте, водитель от госпитализации отказался.

На месте происшествия работали сотрудники аварийно-спасательной службы, бригада скорой помощи и ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.