Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, рассылающих письма с QR-кодами

16:22, 03 августа 2026, ПАИ

Мошенники выдают себя за сотрудников Управления Роспотребнадзора по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Неизвестные рассылают предпринимателям и юридическим лицам письма («извещения») на электронную почту о «назначении контрольного мероприятия». К письму приложены файлы, в которых содержатся QR-коды. «Призываем не сканировать их и не переходить по неизвестным ссылкам», – обратились сотрудники управления к псковичам.

В ведомстве напомнили, что о проведении проверки или профилактического визита Роспотребнадзор уведомляет контролируемое лицо через личный кабинет на портале «Госуслуги».

«Просим проявлять бдительность, так как данные действия носят мошеннический характер», – предупреждают псковичей.

При возникновении подобных ситуаций следует оперативно обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности.