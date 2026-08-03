Роспотребнадзор предупредил о мошенниках, рассылающих письма с QR-кодами
Мошенники выдают себя за сотрудников Управления Роспотребнадзора по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Неизвестные рассылают предпринимателям и юридическим лицам письма («извещения») на электронную почту о «назначении контрольного мероприятия». К письму приложены файлы, в которых содержатся QR-коды. «Призываем не сканировать их и не переходить по неизвестным ссылкам», – обратились сотрудники управления к псковичам.
В ведомстве напомнили, что о проведении проверки или профилактического визита Роспотребнадзор уведомляет контролируемое лицо через личный кабинет на портале «Госуслуги».
«Просим проявлять бдительность, так как данные действия носят мошеннический характер», – предупреждают псковичей.
При возникновении подобных ситуаций следует оперативно обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности.
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