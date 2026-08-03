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Происшествия

Что сгорело в Псковской области за выходные, рассказали в МЧС

Пять пожаров произошло в Псковской области за выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

  • Пожары
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожары
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожары
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожары
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожары
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожары
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
  • Пожары
    Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Так, в субботу, 1 августа, в деревне Новожилы Пыталовского района сгорел легковой автомобиль ВАЗ-21060. Предположительно, это произошло из-за дефекта изготовления транспортного средства. Возгорание ликвидировали четыре специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.

Позднее на улице Труда в Пскове в многоквартирном жилом доме в мусоросборочной камере сгорел мусорный контейнер. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём. На месте работали девять специалистов МЧС России и три единицы техники.

В воскресенье, 2 августа, в СНТ «Восток» Псковского района сгорел садовый дом, а на соседнем участке – хозяйственная постройка. Причиной пожара стало короткое замыкание. Возгорание ликвидировали четыре специалиста МЧС России, три специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.

В 15:00 в СНТ «Дачное» Гдовского района сгорел садовый дом также из-за короткого замыкания. К ликвидации возгорания привлекались семь специалистов областной пожарной охраны и три три единицы техники.

Кроме того, на Октябрьском проспекте в Великих Луках сгорел гараж. У соседнего гаража выгорела стена. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

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