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Общество

Жителям России прогнозируют опасные погодные явления

Жителям России следует готовиться к усилению опасных погодных явлений, заявили опрошенные газетой «Вечерняя Москва» климатологи.

Как рассказал ученый из Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин, в разных регионах страны следует ждать учащение аномалий с учетом местных особенностей.

Он отметил, что для северо-запада страны будут характерны аномальные ветра, штормы, обильные выпадения осадков, резкие изменения погоды. Восток пострадает от наводнений, а на юге России будут засухи и сильная жара.

Центральные регионы, включая Москву, столкнутся с усилением ветров и резким выпадением осадков: их станет ненамного больше, но выпадать они будут реже.

Специалист рассказал, что такие изменения связаны с глобальным потеплением.

Климатолог Владимир Семенов, в свою очередь, спрогнозировал задержки в наступлении сезонов, так как за последние 30 лет зима уже начала наступать позже примерно на две недели. 

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