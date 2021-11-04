Жителям России прогнозируют опасные погодные явления
Жителям России следует готовиться к усилению опасных погодных явлений, заявили опрошенные газетой «Вечерняя Москва» климатологи.
Как рассказал ученый из Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин, в разных регионах страны следует ждать учащение аномалий с учетом местных особенностей.
Он отметил, что для северо-запада страны будут характерны аномальные ветра, штормы, обильные выпадения осадков, резкие изменения погоды. Восток пострадает от наводнений, а на юге России будут засухи и сильная жара.
Центральные регионы, включая Москву, столкнутся с усилением ветров и резким выпадением осадков: их станет ненамного больше, но выпадать они будут реже.
Специалист рассказал, что такие изменения связаны с глобальным потеплением.
Климатолог Владимир Семенов, в свою очередь, спрогнозировал задержки в наступлении сезонов, так как за последние 30 лет зима уже начала наступать позже примерно на две недели.
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