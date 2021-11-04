Ученые выяснили, какой продукт уменьшает возникновение болезней сосудов головного мозга

21:17, 04 ноября 2021, ПАИ

Группа ученых из Университета Бордо (Франция) выявила связь между возникновением болезней сосудов головного мозга и количеством потребляемой рыбы, сообщает РИА Новости.

В журнале Neurology опубликован анализ, в рамках которого ученые изучили анкеты диетических привычек и МРТ мозга у 1623 человек в возрасте старше 65 лет без инсультов, сердечно-сосудистых заболеваний или деменции в анамнезе.

Испытуемых распределили на четыре группы в зависимости от частоты употребления в пищу рыбы (от одного раза в неделю и менее до четырех раз в неделю и более), а затем сравнили количество признаков заболевания кровеносных сосудов у всех участников.

Отмечается, что чем чаще добровольцы ели рыбные блюда, тем меньше признаков повреждения у них обнаружили при МРТ-сканировании мозга. Особенно взаимосвязь прослеживалась у людей в возрасте 65-69 лет.