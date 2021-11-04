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Общество

33 противопожарных рейда провели сотрудники МЧС в День народного единства

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Псковской области

С начала 2021 года пожары, произошедшие на территории Псковской области, унесли жизни 82 человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Чаще всего причиной пожаров являются неосторожное обращение с огнем, несвоевременные обслуживание и ремонт печного, газового и электрооборудования, состояние алкогольного опьянения.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области ежедневно реализуют профилактические мероприятия, направленные на разъяснение гражданам опасности, которую несет в себе вовремя непотушенная спичка или оставленные открытыми дверцы печи.

В День народного единства сотрудники органа государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Псковской области и представители органов внутренних дел провели 33 противопожарных рейда.

В ходе мероприятия проинструктировано 387 человек, распространено 537 иллюстрированных листовок тематического характера в 39 населенных пунктах региона. Гражданам напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту, о телефонах для вызова экстренных служб и об опасности нахождения в состоянии алкогольного опьянения.

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