33 противопожарных рейда провели сотрудники МЧС в День народного единства

23:14, 04 ноября 2021, ПАИ

С начала 2021 года пожары, произошедшие на территории Псковской области, унесли жизни 82 человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Чаще всего причиной пожаров являются неосторожное обращение с огнем, несвоевременные обслуживание и ремонт печного, газового и электрооборудования, состояние алкогольного опьянения.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области ежедневно реализуют профилактические мероприятия, направленные на разъяснение гражданам опасности, которую несет в себе вовремя непотушенная спичка или оставленные открытыми дверцы печи.

В День народного единства сотрудники органа государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Псковской области и представители органов внутренних дел провели 33 противопожарных рейда.

В ходе мероприятия проинструктировано 387 человек, распространено 537 иллюстрированных листовок тематического характера в 39 населенных пунктах региона. Гражданам напомнили о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту, о телефонах для вызова экстренных служб и об опасности нахождения в состоянии алкогольного опьянения.