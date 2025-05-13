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Общество

Патриотическую экспедицию «Непокорённые» встретили в Идрице

Торжественная церемония, посвящённая встрече патриотической экспедиции «Непокорённые», состоялась у мемориала Знамени Победы в Идрице 13 мая, пишет районная газета «Призыв».

  • Торжественная церемония
    Фото: газета «Призыв»
  • Торжественная церемония
    Фото: газета «Призыв»
  • Торжественная церемония
    Фото: газета «Призыв»
  • Торжественная церемония
    Фото: газета «Призыв»
  • Торжественная церемония
    Фото: газета «Призыв»
  • Торжественная церемония
    Фото: газета «Призыв»
  • Торжественная церемония
    Фото: газета «Призыв»
  • Торжественная церемония
    Фото: газета «Призыв»
  • Торжественная церемония
    Фото: газета «Призыв»
  • Торжественная церемония
    Фото: газета «Призыв»
  • Торжественная церемония
    Фото: газета «Призыв»

В мероприятии участвовали активисты молодёжных, общественных и патриотических организаций России и Беларуси, студенты ведущих университетов двух стран, представители правительства Псковской области и коллектива Идрицкой средней школы. Перед участниками выступил врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев.

Память о погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания, к мемориалу были возложены цветы. Знамённая группа из числа активистов экспедиции развернула Знамя Победы размером десять на шесть метров.

Отметим, патриотическая экспедиция «Непокорённые» проходит с 9 по 27 мая по инициативе Донецкой Народной Республики при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Экспедиция направлена на сохранение исторической памяти, на воспитание молодёжи в духе патриотизма, на формирование гражданской ответственности, а также на расширение двусторонних связей между двумя государствами.

Это масштабное мероприятие проводится в преддверии XII форума регионов России и Беларуси, который пройдёт в июне 2025 года в Нижнем Новгороде.

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