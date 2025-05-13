Сегодня завершилась реорганизация Псковской межрайонной больницы

21:44, 13 мая 2025, ПАИ

Сегодня завершилась реорганизация Псковской межрайонной больницы. Руководить медицинской организацией будет Елена Уткина, сообщили ПАИ в комитет по здравоохранению Псковской области.

С сегодняшнего дня команда Псковской межрайонной больницы приступит к выстраиванию единых подходов в работе по организации качественной и доступной медицинской помощи жителям, отметили в профильном комитете.

Исполнение обязанностей руководителей филиалов возложены на: Артема Колесника (Гдовский филиал), Елену Кириллову (Струго-Красненский филиал), Надежду Банах (Плюсский филиал), Дениса Станевича (Печорский филиал), Антонину Прусову (Палкинский филиал).

"Главный врач бывшей Стругокрасненской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер освобожден по собственному желанию от занимаемой должности. О его новом месте работы сообщим дополнительно. Комитет по здравоохранению Псковской области благодарит Дмитрия Александровича за проделанную работу и активное участие в реализации национальных проектов", – добавили в региональном комитете по здравоохранению Псковской области.

Отметим, Псковская межрайонная больница будет включать в себя пять филиалов. В течение недели пройдут встречи с коллективами всех реорганизуемых организаций на данном этапе.