В Великих Луках наградили победителей в младшей возрастной категории по итогам «Зарницы 2.0»
В Великих Луках прошло награждение младшей возрастной категории на региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» Псковской области, сообщили организаторы.
Первое место занял отряд «Яммская дружина» из Гдовского муниципального округа, второе место – «Солодатцы» из Стругокрасненского муниципального округа, третье – «Вне времени» из Островского муниципального округа.
Финал «Зарницы 2.0» состоится в сентябре.
Организаторами игры выступают «Движение первых», «Юнармия» и центр «Воин».
В Великих Луках наградили победителей в младшей возрастной категории по итогам «Зарницы 2.0»
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