О празднике Победы на улице Ленина в Пскове поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и заместитель гендиректора ТКД, директор центра проектной деятельности Татьяна Мартынова стали гостями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 13 мая.
Главное из эфира:
- иммерсивный спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове стал уникальным: другие такие в России найти трудно;
- в спектакле было задействовано более 200 человек: актёры из Санкт-Петербурга, реконструкторы, массовка;
- первоначально в одной только массовке должно было участвовать более 200 человек, но многие накануне, 8 мая, отказались: слишком скверная и холодная была погода;
- верная примета ТКД: если накануне мероприятия плохая погода – снег, дождь, шквалистый ветер, то во время события всё будет хорошо, от организации до погоды;
- для спектакля собрали почти 200 костюмов периода 1938–1945 годов. Сделали это всего за три дня в апреле с помощью теории пяти рукопожатий. Собирали отовсюду;
- более 50 костюмов предоставил «Ленфильм», любезно открыв доступ в свои костюмерные;
- все костюмы после 9 Мая возвратили владельцам. Только один картуз уехал в Москву вместо Санкт-Петербурга, но его уже отправили домой курьерской почтой;
- в спектакле было 24 микроспектакля, у каждого из них два-три сценария развития событий. Но случалось так, что были и незапланированные истории. Например, когда трофейный BMW начали толкать, чтобы завести;
- на блошином рынке, который был частью спектакля, зритель по-настоящему взял и купил бюст Сталина. При этом сбегал домой и расплатился за него советскими деньгами. Говорят, сошлись на тысяче рублей. И это было незапланированное развитие событий;
- козу и козлёнка предоставила семья реконструкторов, которые для спектакля не пожалели ничего;
- кукольное представление «Как Петрушка Гитлера победил» 9 Мая в Пскове вместо пяти запланированных показов прошло десять раз: зрители его приняли на ура;
- несбывшееся: организаторы спектакля хотели, чтобы на нём зрители могли бесплатно брать и дарить друг другу скошенные полевые цветы. Но холодная весна помешала этим планам;
- для спектакля первоначально рассматривались и улица Пушкина, и Финский парк, и Октябрьский проспект. Но выбор пал на улицу Ленина;
- 25 мая пройдёт фестиваль «Моя еда». Особенность фестиваля – практическая часть. Гости узнают около 20 способов правильно разбивать яйца подручными инструментами и научатся готовить шакшуку, пельмени с яйцами, меренговый рулет и яйцо пашот;
- десять псковских модельеров представят на фестивале «Моя еда» свои этноколлекции;
- 25 мая Театрально-концертной дирекции Псковской области исполняется десять лет.
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