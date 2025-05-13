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Общество

Чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора пройдут в Пскове в конце мая

С 28 по 31 мая в Псковской области уже в седьмой раз пройдут чемпионат и первенство по практической стрельбе на кубок губернатора. В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Скриншот видео из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Международные состязания соберут порядка 800 участников – представителей силовых структур, спортсменов, школьников из Псковской области, регионов Северо-Западного федерального округа и Белоруссии.

В заключительный день, 31 мая, на полигоне Завеличье для горожан и гостей Пскова будет организована культурная программа и работа интерактивных площадок. «Уверен, будет интересно и взрослым, и детям!» – добавил губернатор.

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