Фальшивую купюру обнаружили в Великих Луках

17:26, 05 ноября 2021, ПАИ

В Великих Луках полицией изъята банкнота достоинством две тысячи рублей с признаками подделки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Купюра выявлена 31 октября в местном финансовом учреждении. По имеющимся сведениям, она поступила на экспертизу в выручке магазина из Себежа. По данному факту проводится проверка.

Стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - говорится в сообщении.