В Псковской области военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО провели тренировку по укладке парашютов

21:36, 05 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области на базе бригады армейской авиации прошла тренировка специалистов поисково-спасательных и парашютно-десантных служб Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В ходе тренировки проведена подготовка укладчиков спасательных парашютов, применяемых на самолётах транспортной, истребительной и армейской авиации в соответствии с курсом парашютной подготовки.

Военнослужащие выполнили нормативы по подготовке и переукладке парашютов и других средств спасения, совершили парашютные прыжки по сложным видам подготовки (в сложных метеоусловиях, над облаками ночью, на неподготовленную площадку).

В ходе теоретических занятий были изучены парашютные системы, возможные происшествия, основы само- и взаимопомощи при получении травм и ранений.

Основная работа специалистов по укладке парашютов в период полётов – сбор тормозных парашютов, их просушивание и укладка для дальнейшего использования, в нелетные дни – переукладка боевых и десантных парашютов.