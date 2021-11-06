Росгвардия помешала псковичке украсть одежду и продукты

11:47, 06 ноября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местную жительницу, подозреваемую в хищении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Инцидент случился 5 ноября в 13:00. Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 35-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала одежду и продукты.

По факту кражи проводится проверка.