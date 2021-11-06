Росгвардия помешала псковичке украсть одежду и продукты
В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местную жительницу, подозреваемую в хищении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Инцидент случился 5 ноября в 13:00. Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 35-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала одежду и продукты.
По факту кражи проводится проверка.
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