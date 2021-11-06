Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19
Коста-Рика стала первым в мире государством, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от пяти до 11 лет, сообщается на сайте местного министерства здравоохранения.
Уточняется, что вакцинация этой возрастной категории стартует в марте 2022 года. Как подчеркнули власти, решение принято «в соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков». Постановление утвердила национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии.
Отметим, что в октябре власти страны объявили о закупке 3,5 миллиона доз препарата у компании Pfizer. Около 1,5 миллиона из них пойдут на прививки для детей.
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