Первая страна в мире ввела обязательную вакцинацию детей от COVID-19

15:21, 06 ноября 2021, ПАИ

Коста-Рика стала первым в мире государством, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для детей от пяти до 11 лет, сообщается на сайте местного министерства здравоохранения.

Уточняется, что вакцинация этой возрастной категории стартует в марте 2022 года. Как подчеркнули власти, решение принято «в соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков». Постановление утвердила национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии.

Отметим, что в октябре власти страны объявили о закупке 3,5 миллиона доз препарата у компании Pfizer. Около 1,5 миллиона из них пойдут на прививки для детей.