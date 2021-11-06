В Псковской области решили не продлевать нерабочие дни

16:58, 06 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области решили не продлевать режим нерабочих дней в регионе после 7 ноября, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Глава региона отметил, что 8 ноября в Псковской области заканчивается режим нерабочих дней. Он напомнил, что две недели Псковская область жила в условиях серьёзных ограничений. На паузу была поставлена деятельность образовательных учреждений, школ и детских садов, а также работа культурных и досуговых учреждений. Многие организации и предприятия ушли на выходные или удалёнку. «Эти вынужденные меры дали свои результаты», – подчеркнул губернатор.

По его словам, именно поэтому было принято решение не продлевать режим нерабочих дней. Школы, детские сады, учреждения дополнительного образования вернутся к обычному режиму работы, но при строгом соблюдении всех действующих ограничений, уточнил Михаил Ведерников.

Губернатор также поблагодарил всех, кто ответственно отнёсся ко всем требованиям и способствовал улучшению эпидситуации в Псковской области.

Кроме того, он подчеркнул, что в Псковской области сохраняются QR-коды и ряд противовирусных мер.