Псковский губернатор назвал основные действующие ковид-ограничения в регионе

17:16, 06 ноября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте назвал основные ковид-ограничения, которые продолжают действовать в регионе.

Михаил Ведерников напомнил, что 8 ноября в Псковской области заканчивается режим нерабочих дней. При этом в регионе сохраняются QR-коды и ряд противовирусных мер, уточнил он.

Так, согласно действующей в регионе системе QR-кодов совершеннолетние граждане без предъявления документа о завершённой вакцинации (либо документа о перенесённом COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев) не смогут посещать объекты общепита, аквапарк, бассейны, фитнес-центры, культурные мероприятия, музеи, библиотеки и иные досуговые развлекательные организации.

Заселение в гостиницы в Псковской области продолжает осуществляться при наличии документов о завершённой вакцинации (либо справки о перенесённом COVID-19 в течение шести предыдущих месяцев, либо отрицательного теста на ковид).

Кроме того, в регионе продолжается обязательная самоизоляция для неработающих граждан старше 60 лет, не привитых от коронавируса.

В то же время несовершеннолетним по-прежнему запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Также в Псковской области сохраняется требование о 50-процентной заполняемости кинозалов, площадок для проведения концертов, культурных и зрелищных мероприятий.

Работа дискотек, танцплощадок, кальянных остаётся в регионе под запретом.

Михаил Ведерников подчеркнул, что эпидобстановка в Псковской области остаётся крайне нестабильной. Он попросил псковичей со всей ответственностью подойти к собственной безопасности, не забывать про маски и социальную дистанцию, вакцинироваться и ревакцинироваться.

«Сделаем всё, чтобы к Новому году снять максимум ограничений», – заключил губернатор.