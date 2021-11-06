В Госдуме предложили упростить систему предъявления QR-кода

20:42, 06 ноября 2021, ПАИ

В Госдуме предложили разрешить при использовании QR-кода предъявлять в качестве подтверждения личности вакцинированного не только паспорт, но и другие документы, сообщили «Известия».

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что не все граждане носят с собой оригинал паспорта, это затрудняет для них возможность прохода в места, которые в период пандемии коронавируса доступны лишь для переболевших и привитых.

Он подчеркнул, что при этом у граждан иногда есть соответствующее удостоверение сотрудника органов власти, водительское удостоверение, студенческий или военный билет.