Специалисты назвали симптомы COVID-19 у привитых

21:02, 06 ноября 2021, ПАИ

Основными симптомами COVID-19 у привитых являются кашель и насморк. Об этом сообщило издание Danmarks Radio со ссылкой на главврача отделения инфекционных заболеваний больницы Видорве Томас Бенфилд и профессора иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн.

Отмечается, что ни одна вакцина от коронавируса в мире не может гарантировать стопроцентную защиту от инфекции, однако наличие прививки помогает перенести болезнь в более лёгкой форме.

Медики сообщили, что в Дании заболело всего 22 682 привитых пациента. Этот показатель равняется 0,5 % от общего количества заболевших COVID-19.

Врачи подчеркнули, что случаи заболевания уже после прохождения курса вакцинации — это пример «прорыва вируса». Большая часть вакцинированных пациентов с коронавирусом переносит болезнь в бессимптомной форме. У ряда инфицированных наблюдались признаки лёгкой простуды. Чаще всего пациентов беспокоила головная боль, у них были насморк, кашель, боль в горле, отметил специалист.

Встречались и те, кто испытывал жар и потерял обоняние, однако последние симптомы регистрировали среди вакцинированных намного реже, чем среди тех, кто болеет без прививки.