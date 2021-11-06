Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Специалисты назвали симптомы COVID-19 у привитых

Основными симптомами COVID-19 у привитых являются кашель и насморк. Об этом сообщило издание Danmarks Radio со ссылкой на главврача отделения инфекционных заболеваний больницы Видорве Томас Бенфилд и профессора иммунологии Орхусского университета Руне Хартманн.

Отмечается, что ни одна вакцина от коронавируса в мире не может гарантировать стопроцентную защиту от инфекции, однако наличие прививки помогает перенести болезнь в более лёгкой форме.

Медики сообщили, что в Дании заболело всего 22 682 привитых пациента. Этот показатель равняется 0,5 % от общего количества заболевших COVID-19.

Врачи подчеркнули, что случаи заболевания уже после прохождения курса вакцинации — это пример «прорыва вируса». Большая часть вакцинированных пациентов с коронавирусом переносит болезнь в бессимптомной форме. У ряда инфицированных наблюдались признаки лёгкой простуды. Чаще всего пациентов беспокоила головная боль, у них были насморк, кашель, боль в горле, отметил специалист.

Встречались и те, кто испытывал жар и потерял обоняние, однако последние симптомы регистрировали среди вакцинированных намного реже, чем среди тех, кто болеет без прививки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

06 ноября 2021

Тройное ДТП произошло на трассе в Псковской области
06 ноября 2021

Специалисты назвали симптомы COVID-19 у привитых

06 ноября 2021

В Госдуме предложили упростить систему предъявления QR-кода
06 ноября 2021

Врач назвал продукты, ускоряющие старение
06 ноября 2021

Компания Apple планирует создать беспилотный автомобиль
06 ноября 2021

Эксперт советует покупать новогодние подарки уже в ноябре
06 ноября 2021

Россияне планируют потратить в «чёрную пятницу» больше, чем в прошлом году
06 ноября 2021

Умер почётный гражданин Псковского района Зиновий Ольман

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...