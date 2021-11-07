Диетолог назвала полезный напиток при гастрите
Диетолог Татьяна Иванникова сообщила, что кисель полезен при гастрите и язве желудка, пишет РИА Новости.
Специалист отметила, что данный напиток отличается питательностью, при этом благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника. Также продукт способен замедлять всасывание жиров, в результате чего в кровь попадает меньшее количество холестерина.
По словам диетолога, напиток положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий. Крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов».
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