Врач посоветовал, как уберечь зрение, работая за компьютером

22:40, 07 ноября 2021, ПАИ

Доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков рассказал РИА Новости, как уберечь зрение, работая за компьютером.

Специалист отметил, что россияне в среднем проводят за компьютером от 6 до 7 часов в день. Чтобы при таком режиме работы не испортить себе зрение, нужно находиться в 50-60 сантиметрах от монитора.

Он отметил, что в последние годы большое внимание уделяют не уровню освещения, которое нормируется, а именно спектральному составу света. По его мнению, наиболее эргономичны источники света, максимально приближенные по спектру испускаемого света к световому потоку естественного спектра. Не менее важен показатель пульсации света: надо выбирать лампы с нулевой пульсацией – именно при таком освещении глаз и зрительная система в целом менее всего утомляются.

Если говорить об искусственных источниках света, уточняет Хомяков, этим критериям соответствуют индукционные лампы, лампы накаливания и некоторые современные светодиодные лампы. Источник света при работе за компьютером должен быть фоновым, рассеянным. Светового потока, который испускает лампа накаливания в 60 ватт или её современный эквивалент, вполне достаточно. Это около 600 люмен.