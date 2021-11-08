В Псковской области замедлилась динамика вакцинации от COVID-19
В Псковской области замедлилась динамика прививочной кампании от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Он напомнил, что Новый год получится встретить с минимумом ограничений только в одном случае: если прививку сделает максимальное количество людей. По словам главы региона, это крайне важно для противодействия заболеванию.
На данный момент в регионе первым компонентом привились 216 568 человек (304 — за сутки), вторым — 201 873 (275 за сутки). Ревакцинацию прошел 14 431 житель Псковской области, в том числе 51 — за минувшие 24 часа. Использовано 82,8% поступившей вакцины.
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