В Псковской области замедлилась динамика вакцинации от COVID-19

08:01, 08 ноября 2021, ПАИ

В Псковской области замедлилась динамика прививочной кампании от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что Новый год получится встретить с минимумом ограничений только в одном случае: если прививку сделает максимальное количество людей. По словам главы региона, это крайне важно для противодействия заболеванию.

На данный момент в регионе первым компонентом привились 216 568 человек (304 — за сутки), вторым — 201 873 (275 за сутки). Ревакцинацию прошел 14 431 житель Псковской области, в том числе 51 — за минувшие 24 часа. Использовано 82,8% поступившей вакцины.