День пианиста отмечается 8 ноября

07:39, 08 ноября 2021, ПАИ

День пианиста отмечается 8 ноября, сообщает calend.ru. Дата не является официальной, но к её празднованию уже присоединились многие страны.

Фортепианная музыка зародилась в XVIII веке. Создателем фортепиано считают итальянского мастера Бартоломео Кристофори. Сейчас инструмент имеет две вариации исполнения: рояль и пианино (горизонтальное и вертикальное расположение струн).

В числе самых известных исполнителей фортепианной музыки - Фредерик Шопен, Ференц Лист, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов, Артур Рубинштейн, Святослав Рихтер, Иосиф Гофман и многие другие. Судьба одного из известных пианистов XX столетия Владислава Шпильмана в годы Второй мировой войны легла в основу сценария, по которому был снят фильм «Пианист».

В этот день праздник могут отмечать не только пианисты, но и поклонники фортепианной музыки, студенты музыкальных учебных заведений по классу фортепиано, преподаватели и мастера, создающие этот музыкальный инструмент.