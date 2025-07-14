Около десяти тысяч зрителей ожидают на фестивале «Островский рубеж»

15:46, 14 июля 2025, ПАИ

Не менее десяти тысяч зрителей ожидают организаторы военно-исторического фестиваля «Островский рубеж», который пройдёт в деревне Холматка 20 июля. Об этом заявила директор центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 июля.

«В этом году мы на всякий случай выстроили две парковки. Надеемся, что их будет достаточно. Рассчитываем, что мероприятие посетит не менее десяти тысяч человек. Понимаем, что при таком большом скоплении людей, конечно, где-то будет плохо видно, люди друг другу могут мешать. Поэтому рассчитываем на установку экрана, на котором будут транслироваться бои», – отметила Мартынова.

Спикер добавила, что они вместе с командой организаторов немного переориентировали место проведения мероприятия с тем, чтобы у зрителей была возможность выстроиться вдоль всего действа, но при этом быть достаточно отдалёнными от работы пиротехники. «Как мне кажется, дислокация позволит чувствовать себя в безопасности и видеть всю картину событий. С точки зрения безопасности я в себе уверена. Вся необходимая техника будет на месте, полиция и МЧС уведомлены», – уточнила Татьяна Мартынова.

В рамках фестиваля воссоздадут сражения 1941–1945 годов. Помимо военных реконструкций посетителей ждут увлекательные интерактивные зоны, такие как полевая почта, исторические выставки, полевые лагеря, батальонный медицинский пункт и тематические экспозиции.

Мероприятие начнётся в 11:00 в деревне Холматка Островского района.