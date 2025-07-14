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Общество

Какую технику представят на фестивале «Островский рубеж», рассказал организатор

Технику, которую представят на военно-историческом фестивале «Островский рубеж» в деревне Холматка 20 июля, перечислил координатор блока реконструкции предстоящего фестиваля Павел Желтов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 14 июля.

Павел Желтов. Фото: ПАИ

«Мы планируем показать два немецких бронетранспортёра, пять танков, несколько грузовиков, артиллерийские орудия. От эпизода к эпизоду будет использоваться не вся техника. Часть её характерна для начального периода войны, а часть – для позднего. Наша задача – показать всю палитру подхода к Великой Отечественной войне. Мы сейчас видим такую же парадигму и в рамках специальной военной операции, с чего мы начинали и как сейчас популярны дроны к примеру», – отметил Павел Желтов.

Отметим, что в рамках фестиваля воссоздадут сражения 1941–1945 годов. Помимо военных реконструкций посетителей ждут увлекательные интерактивные зоны, такие как полевая почта, исторические выставки, полевые лагеря, батальонный медицинский пункт и тематические экспозиции.

Мероприятие начнётся в 11:00 в деревне Холматка Островского района.

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