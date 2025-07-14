15 и 17 июля часть домов на Запсковье останется без горячей воды

14:28, 14 июля 2025, ПАИ

Коррозионные повреждения на магистральном трубопроводе в районе дома №48 на улице Новоселов выявили специалисты Псковских тепловых сетей в рамках плановых гидравлических испытаний. Теперь для предотвращения аварийной ситуации необходимо полностью заменить поврежденный участок, сообщил глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Работы будут выполнены в два этапа: 15 июля планируется замена первой части трубопровода (горячее водоснабжение будет отключено с утра и до завершения работ); 17 июля – второй этап (также с временным отключением горячей воды).

Под временное отключение попадают следующие адреса:

- улица Труда (№ 47, 49, 50, 53-60, 67, 69, 71, 73, 73а, 75);

- улица Новоселов (№ 44, 48, 50, 52);

- Сиреневый бульвар (№ 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17);

- проспект Энтузиастов (№1, 3, 5, 7, 9);

- улица Звёздная (№ 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21);

- улица Юности (№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13, 15/130, 20, 22, 30);

- улица Инженерная (№ 108/62, 110, 113, 114, 115, 118, 120, 124, 126, 132, 134).

В ходе каждого из этапов будет выполнен максимально возможный объём работ, который предусматривает замену: трубной части тепловой камеры, запорную арматуру, неподвижные опоры, отводы и сильфонные компенсаторы.

«Приношу извинения за доставленные неудобства, вызванные ремонтом. Однако эти меры необходимы для бесперебойной работы теплосетей и предотвращения возможных аварий», – пояснил Борис Елкин.