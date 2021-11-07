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Происшествия

Две бутылки водки пытался украсть мужчина из магазина в Великих Луках

В Великих Луках росгвардейцы задержали подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

7 ноября в 19:20 экипаж вневедомственной охраны «Великолукский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на проспекте Ленина поступил сигнал «Тревога». Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали 19-летнего гражданина, который похитил из торгового зала две бутылки водки.

По факту кражи идет проверка.

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