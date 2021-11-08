Экскаватор загорелся от удара током в Себежском районе

10:53, 08 ноября 2021, ПАИ

Экскаватор загорелся от удара электрическом током в Себежском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло 8 ноября в 00:18 в Идрице. На 576-м километре трассы М-9 экскаватор 2020 года выпуска задел ковшом линию электропередачи. От удара электрическим током загорелись два колеса на площади два квадратных метра.