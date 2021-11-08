Пятерых повторно севших за руль нетрезвыми водителей задержали в Псковской области

10:56, 08 ноября 2021, ПАИ

В Пскове, Великих Луках и ряде районов области полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 7 ноября в Великих Луках у дома на Октябрьском проспекте полицейские остановили для проверки автомобиль «Мерседес-Бенц». Выяснилось, что иномаркой управлял нетрезвый 38-летний житель Московской области.

4 ноября в Пскове на улице Алтаева на автомобиле «Лада Приора» ехал 21-летний молодой человек. Как оказалось, этот пскович тоже был «под градусом».

5 ноября вечером на дороге Чернево – Прибуж Гдовского района полицейские остановили скутер. Им управлял 39-летний житель Гдовского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

3 ноября нетрезвых водителей также поймали в Дедовичском и Стругокрасненском районах. По всем данным фактам идут проверки, пояснили в ведомстве.