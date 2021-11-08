Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пятерых повторно севших за руль нетрезвыми водителей задержали в Псковской области

В Пскове, Великих Луках и ряде районов области полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 7 ноября в Великих Луках у дома на Октябрьском проспекте полицейские остановили для проверки автомобиль «Мерседес-Бенц». Выяснилось, что иномаркой управлял нетрезвый 38-летний житель Московской области.

4 ноября в Пскове на улице Алтаева на автомобиле «Лада Приора» ехал 21-летний молодой человек. Как оказалось, этот пскович тоже был «под градусом».

5 ноября вечером на дороге Чернево – Прибуж Гдовского района полицейские остановили скутер. Им управлял 39-летний житель Гдовского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

3 ноября нетрезвых водителей также поймали в Дедовичском и Стругокрасненском районах. По всем данным фактам идут проверки, пояснили в ведомстве.  

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как предпочитаете экономить на покупках?
Проголосовать >>>

08 ноября 2021

В Псковской области волонтёры просят помочь в поисках аиста с розовым кольцом

08 ноября 2021

954 человека умерли от коронавируса в Псковской области с начала пандемии
08 ноября 2021

В Крыму разъяснили правила въезда для туристов
08 ноября 2021

Более 39 тысяч человек заболели COVID-19 в России за сутки
08 ноября 2021

Почти 227 млн человек в мире вылечились от коронавируса
08 ноября 2021

156 нарушений антиковидных мер выявили в Псковской области за неделю
08 ноября 2021

Бывший министр энергетики Сергей Шматко скончался от коронавируса
08 ноября 2021

Новость о поиске мальчика из Instagram вошла в топ-5 самых цитируемых за неделю

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...